Интернет-магазин косметики 360 SHOP
360 SHOP - это не просто интернет-магазин уходовой косметики в Москве, но и центр медицинской косметологии с многолетним опытом, который помогает заботиться о своей красоте женщинам и мужчинам всех возрастов.
У нас вы можете купить профессиональный уход от брендов IMAGE Skincare, UltraCeuticals, iS Clinical, USOLAB и др., используемые врачами нашей клиники в рамках профессионального кабинетного ухода. С ними Вы сможете надолго сохранить свою кожу и волосы здоровыми, красивыми и по-настоящему ухоженными.
Мы предлагаем широкий ассортимент, в который входит только лучшая профессиональная косметика от ведущих производителей. У нас Вы найдёте эффективные элитные средства для салонного и домашнего применения.